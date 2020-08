Europa League, Ceferin presente alla premiazione. Dirigenti senza l’obbligo di mascherina (Di venerdì 21 agosto 2020) Sarà il presidente dell’UEFA, Aleksander Ceferin, a premiare le due squadre questa sera al termine della gara di Europa League tra Inter e Siviglia. La federcalcio continentale fa sapere che il numero uno della UEFA, sottoposto a controlli regolari per il covid-19, sarà regolarmente presente alla cerimonia senza mascherina. “Tutti i Dirigenti coinvolti nella consegna del trofeo sono stati sottoposti al test per il COVID-19 e non avranno l’obbligo di indossare la mascherina” – si legge nella nota che continua – “La procedura per la cerimonia di premiazione è stata concordata insieme alle autorità locali.” Foto: twitter UEFA L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

