Europa League, Ceferin premierà le squadre in campo (Di venerdì 21 agosto 2020) Sarà il presidente Uefa Aleksander Ceferin a premiare stasera le squadre al termine della finale di Europa League . "La cerimonia di premiazione in programma al termine della finale di questa sera si ... Leggi su corrieredellosport

valentinolazaro : A tutti i fan dell'@Inter: grazie per i vostri messaggi. Mi ha fatto piacere riceverli tutti, ma ho deciso di gioca… - SkySport : L'INTER SFIDA IL SIVIGLIA ? 'Torna a giocare una finale europea dopo 10 anni?' 'Vogliamo dare una gioia al popolo… - SkySport : Inter in finale di Europa League: dove erano Conte e i nerazzurri nell’anno del Triplete ? #SivigliaInter Calcio d… - christi17342149 : È arrivato il giorno della finale di Europa League, forza Inter questa sera, vincete la coppa - internewsit : VIDEO - Vecino vuole l'Europa League: 'Carica ragazzi. E forza Inter' - -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

"Inter, coppa e Messi". Questa l'apertura che La Gazzetta dello Sport dedica ai nerazzurri, impegnati questa sera a Colonia nella finale "Inter, coppa e Messi". Questa l'apertura che La Gazzetta dello ...Si parla di Europa sulle prime pagine questa mattina in edicola. L'Inter è pronta s scendere in campo per la finale di Europa League contro il Siviglia. Un occhio anche alla situazione contagi, con il ...