Europa League, c’è la finale Siviglia-Inter: le formazioni ufficiali (Di venerdì 21 agosto 2020) Le formazioni ufficiali di Siviglia-Inter, finale dell’Europa League 2019/2020 Tutto pronto al “Köln Stadion” di Colonia dove tra poco meno di un’ora scenderanno in campo Siviglia e Inter nell’attesissima finale di Europa League. Da pochi minuti i due allenatori, Julen Lopetegui e Antonio Conte, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Siviglia-Inter. Siviglia (4-3-3): 13 Bounou; 16 Jesus Navas, 12 Koundé, 20 Diego Carlos, 23 Reguilón; 24 Jordán, 25 Fernando, 10 Banega; 41 Suso, 19 de Jong, 5 Ocampos.A disposizione: ... Leggi su intermagazine

