Europa League | altro trionfo del Siviglia | sesta vittoria | sempre più record

Continua l'epopea del Siviglia in Europa League. Gli andalusi hanno battuto l'Inter per 3-2 nella finale di Colonia conquistando così il trofeo per la sesta volta nella storia del club. Si tratta sempre più di un record nella storia della Coppa Uefa/Europa League, il Siviglia di fatto "doppia" Juventus, Inter, Atletico Madrid e Liverpool che hanno in bacheca tre successi. Ma non solo, perchè il Siviglia si conferma infallibile in finale: è la sesta finale di Europa League vinta in altrettante partecipazioni, incredibile come il primo dei sei successi sia arrivato nel 2006.

