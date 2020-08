Eugenie di York ha raggiunto a Balmoral, col marito Jack Brooksbank, i royal nonni (Di venerdì 21 agosto 2020) Mentre Beatrice di York si gode la sua luna di miele italiana con Edoardo Mapelli Mozzi, la sorella Eugenie ha raggiunto i royal nonni a Balmoral. La principessa, come racconta Hello!, è arrivata nella tenuta scozzese dove Elisabetta II e Filippo d’Edimburgo stanno trascorrendo la pausa estiva in compagnia del marito Jack Brooksbank. Entrambi indossavano abiti casual e lei aveva tra le mani un grande pacco arancione griffato Hermes, probabilmente un dono per la nonna regina. Leggi su vanityfair

La principessa e il consorte sono arrivati nella tenuta scozzese dove Elisabetta II e il principe Filippo trascorrono le vacanze, com'è tradizione, col resto della royal family. Ma di tradizionale, in ...

