Estate 2020, le star vanno in vacanza con i loro animali. No all’abbandono (Di venerdì 21 agosto 2020) Estate 2020, le star in vacanza con i propri animali sfoglia la gallery Instagram, per un volto noto e conosciuto, può essere anche un mezzo utile per veicolare un messaggio. C’è chi si scaglia contro il mancato utilizzo delle mascherine (da Sharon Stone a Jennifer Aniston), chi invita i propri concittadini a votare (come Michelle Obama) e chi, in modo meno esplicito, mostra la sua posizione contro l’abbandono degli animali. Semplicemente fornendo un buon esempio. ... Leggi su iodonna

petergomezblog : Dai ghiacciai in ritirata ai 55 gradi in Califonia: l’effetto dei cambiamenti del clima nell’estate 2020. Greta Thu… - RaiNews : Il deprecabile fenomeno di riportarsi un po' di #Sardegna a casa continua anche nell'estate 2020 - La7tv : #inonda La domanda dell'estate: quando arrivano i nuovi #banchi? Le parole di @lucianocapone, giornalista de Il Fog… - eventi_pescara : Tutti a Teatro! Estate a Città Sant'Angelo Il Florian Metateatro in collaborazione con il Comune di Città Sant'Ange… - tearvhope : salvato l'estate, il 2020, i prossimi anni a venire, l'intera razza umana -

Ultime Notizie dalla rete : Estate 2020 Estate 2020 a Napoli, la mappa delle spiagge col mare più pulito dove fare il bagno Fanpage.it Airbnb sfida il Covid: in Borsa entro il 2020

La piattaforma di case vacanza, nonostante il pesante calo del fatturato, ha consegnato i documenti per l’Ipo alla Sec: si quoterà entro la fine dell’anno e secondo gli analisti la mossa è azzeccata.

Ricciardi: ''Apertura scuole ed elezioni a rischio dove curva dei contagi non cala''. Poi la precisazione

Se questa risale la dobbiamo abbassare perché con l'aumento dei casi la riapertura, come le elezioni regionali, sono a rischio" per Ricciardi che stamattina ha parlato degli stessi argomenti ...

La piattaforma di case vacanza, nonostante il pesante calo del fatturato, ha consegnato i documenti per l’Ipo alla Sec: si quoterà entro la fine dell’anno e secondo gli analisti la mossa è azzeccata.Se questa risale la dobbiamo abbassare perché con l'aumento dei casi la riapertura, come le elezioni regionali, sono a rischio" per Ricciardi che stamattina ha parlato degli stessi argomenti ...