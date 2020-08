Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento ... (Di venerdì 21 agosto 2020) Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19. Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 203 dello scorso 14 agosto è stato pubblicato il decreto legge 14 agosto 2000, n. 103 che, all'articolo 3, disciplina le modalità di Esercizio del diritto di voto per gli ... Leggi su ennapress

Tali elettori, che saranno ammessi al voto presso il Comune di residenza, devono far pervenire al sindaco del Comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'Ente medesimo, anche t ...

