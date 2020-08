Esclusiva: panchina Foggia, domani incontro con Maiuri (Di venerdì 21 agosto 2020) Vincenzo Maiuri si avvia a diventare il nuovo allenatore del Foggia. domani a Milano è previsto un incontro per gli accordi definitivi. Maiuri, reduce da una grande stagione con il Sorrento, è la prima scelta del club pugliese, pronto un contratto biennale. Tra l’altro, all guida del Sorrento, aveva sbancato Foggia con una prestazione che evidentemente è rimasta ben impressa. Foto: sito ufficiale Sorrento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

CanaleSassuolo : ESCLUSIVA CS – Sassuolo Under 17, confermato Barone in panchina - ilgiornale : Cesare Prandelli, in esclusiva per -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva panchina Esclusiva: panchina Foggia, domani incontro con Maiuri alfredopedulla.com ESCLUSIVA TB - Pescara: possibile il ritorno di Oddo

Secondo indiscrezioni raccolta in esclusiva da Tuttob.com, il Pescara starebbe pensando ad un ritorno di Massimo Oddo sulla panchina abruzzese ...

Lippi incorona Pirlo, l'addio di Bonaventura, gli eroi del 1960: questo e altro su Sportweek

Carisma, personalità, conoscenze. Soprattutto, un passato di calciatore tra i migliori al mondo, se non il migliore, almeno nel suo ruolo. Sono questi i punti di forza che permetteranno ad Andrea Pirl ...

Secondo indiscrezioni raccolta in esclusiva da Tuttob.com, il Pescara starebbe pensando ad un ritorno di Massimo Oddo sulla panchina abruzzese ...Carisma, personalità, conoscenze. Soprattutto, un passato di calciatore tra i migliori al mondo, se non il migliore, almeno nel suo ruolo. Sono questi i punti di forza che permetteranno ad Andrea Pirl ...