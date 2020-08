Esclusiva: Lecce, solo Corini. Possibile presentazione lunedì (Di venerdì 21 agosto 2020) Eugenio Corini sarà il nuovo allenatore del Lecce. Confermato quanto vi avevamo anticipato due giorni fa pochi minuti dopo l’esonero di Fabio Liverani. Un solo nome per il Lecce, per un nuovo e lungo ciclo, individuato nel tecnico bresciano spesso protagonista in Serie B. Il Lecce sta già programmando la presentazione che potrebbe essere fissata per lunedì prossimo. Il club salentino è pronto a ripartire con grossi ambizioni e affida a Corini l’operazione ritorno in Serie A. Foto: profilo twitter brescia L'articolo Esclusiva: Lecce, solo Corini. Possibile presentazione lunedì proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Il portiere Gabriel del Lecce sarebbe nel mirino di Genoa e Parma, questo quanto raccolto da Tuttob.com ...

