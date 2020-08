Esclusiva: la Reggina non si ferma, c’è Stavropoulos per la difesa (Di venerdì 21 agosto 2020) La Reggina non si ferma. Dopo Menez, Lafferty, Plizzari, Crisetig e Peli, pronto il sesto acquisto (a sorpresa). Si tratta di Dimitrios Stavropoulos, difensore centrale greco di 191 centimetri, classe 1997, cresciuto nell’Olympiakos e reduce da una lunga esperienza con il Panionios. La trattativa è in stato avanzato, la Reggina è sul punto di chiudere il sesto colpo della sua importante campagna acquisti. Foto: logo Reggina sito ufficiale L'articolo Esclusiva: la Reggina non si ferma, c’è Stavropoulos per la difesa proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

L'attaccante Fabio Ceravolo della Cremonese sarebbe nel mirino delle neopromosse Reggiana e Reggina. Questo quanto raccolto dalla redazione di Tuttob.com ...

Secondo indiscrezioni raccolta da Tuttob.com, la Reggina avrebbe messo nel mirino due giocatori di proprietà dell'Atalanta: Lorenzo Peli, esterno classe 2000, e Enrico Del Prato, centrocampista classe ...

L'attaccante Fabio Ceravolo della Cremonese sarebbe nel mirino delle neopromosse Reggiana e Reggina. Questo quanto raccolto dalla redazione di Tuttob.com ...Secondo indiscrezioni raccolta da Tuttob.com, la Reggina avrebbe messo nel mirino due giocatori di proprietà dell'Atalanta: Lorenzo Peli, esterno classe 2000, e Enrico Del Prato, centrocampista classe ...