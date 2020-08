Era Paula Jones di Vite al Limite: pesava 251 kg, ora 64 kg ed è felice [FOTO] (Di venerdì 21 agosto 2020) Vite al Limite: alcuni ce la fanno. Paula Jones ce l’ha fatta in grande stile: dopo aver partecipato alla sfida del programma quando pesava 251 chili, a 39 anni, il suo corpo è cambiato radicalmente. La sfida lanciata dalla clinica del dottor Nowzaradan è difficile, e gli obiettivi prefissati spesso portano i protagonisti di Vita al Limite a mollare. Molti di loro non ce la fanno e preferiscono non perdere peso. D’altronde, se c’è una cosa che il programma insegna e che fa breccia nel cuore degli spettatori, è che quei chili di troppo, spesso, hanno poco a che vedere col cibo. Le storie dei protagonisti nascondonotraumi importanti e mostri del passato. Per questo, sicuramente in molti ricorderanno Paula ... Leggi su velvetgossip

chelogodoy : Finalmente Paula Hait, era Paula Hate. - maufdso : @AGabCardoso @gardixss era ana paula agora é natasha akjsksjk - blankaut : Marilyn Monroe, Paula Strasberg & Billy Wilder sul set di A qualcuno piace caldo (Some Like It Hot), 1958. In quest… - Midia_Paula : pensei q era sò comigo kkk, eu odeiooo - whistIecth : @onlftv qn era la ana paula, ni idea -

Ultime Notizie dalla rete : Era Paula Sanremo, a Villa Ormond ultimo appuntamento con Zazzarazzaz 2020 dedicato a Dodo Goya Riviera24 Era Paula Jones di Vite al Limite: pesava 251 kg, ora 64 kg ed è felice [FOTO]

Per questo, sicuramente in molti ricorderanno Paula Jones: a 39 anni la donna pesava ben 251 chili. Come è andata avanti la sua vita dopo il programma? La trasformazione è radicale. Era Paula ...

Velazquez a CM: 'De Paulè pronto per Milan e Juve. Inter-Musso? Un top, come Handanovic. Mandragora...'

I talenti dell'Udinese sono ancora una volta in vetrina e, dopo un'annata che ha portato all'ennesima salvezza conquistata con tranquillità, per i vari De Paul, ...

Per questo, sicuramente in molti ricorderanno Paula Jones: a 39 anni la donna pesava ben 251 chili. Come è andata avanti la sua vita dopo il programma? La trasformazione è radicale. Era Paula ...I talenti dell'Udinese sono ancora una volta in vetrina e, dopo un'annata che ha portato all'ennesima salvezza conquistata con tranquillità, per i vari De Paul, ...