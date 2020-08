Era Marco di Bim Bum Bam: oggi a 55 anni confessa: “Paola Barale mi ha preso in giro…” [FOTO] (Di venerdì 21 agosto 2020) Chiunque sia nato tra gli anni settanta e ottanta, di sicuro ricorderà i pomeriggi davanti alla tv a guardare Bim Bum Bam, il famoso show per bambini. A condurlo, Marco Bellavia. Ospite del programma Vieni da Me, condotto da Caterina Balivo, l’ex conduttore si è lasciato andare ad aneddoti sulla sua vita privata e professionale. Ecco cosa fa oggi e come è diventato. Marco Bellavia oggi FOTO Classe 1964 Marco Bellavia è stato uno dei volti cult della televisione italiana negli anni ’80. Ha fatto parte del cast della serie tv Love Me Licia, nei panni di Steve, per poi continuare in tutti i telefilm successivi. Divenuto popolare si è aggiudicato il ruolo di conduttore dei più ... Leggi su velvetgossip

stardustshower_ : Io che chiamo un numero in azienda cercando un certo Marco: 'pronto?' 'ciao buongiorno, sei Marco?' 'no sono Mirco'… - mirianagrassi1 : RT @arialuce1: Caffè Florian Sulla maiolica di buona fabbrica era uno stemmino bleu dorato col leone di S.Marco. Il mio amico avrebbe volu… - fabrizio_ab : @masaraht @guffanti_marco @Armchair_Gaffer @BozzoAlberto @DslLorenzo 5. Utente 1. La domanda era già riferita alla… - masaraht : @fabrizio_ab @guffanti_marco @Armchair_Gaffer @BozzoAlberto @DslLorenzo La domanda era riferita a falange/brigata.… - domenicodeluchi : @Marco_dreams Se la lega candidasse un asino...beh forse un asino no...ma un cavallo sì...lo voterebbero. Figurarsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Marco Gli appartamenti reali di Sissi a San Marco. Metropolitano.it Era Marco di Bim Bum Bam: oggi a 55 anni confessa: “Paola Barale mi ha preso in giro…” [FOTO]

Chiunque sia nato tra gli anni settanta e ottanta, di sicuro ricorderà i pomeriggi davanti alla tv a guardare Bim Bum Bam, il famoso show per bambini. A condurlo, Marco Bellavia. Ospite del programma ...

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli, scelta inusuale per il nome del terzo figlio

Marco Maddaloni e Romina Giamminelli hanno svelato il nome del loro terzo figlio. La gravidanza di Romina è agli sgoccioli e il nome scelto per il terzogenito è davvero inusuale. Il bebè si chiamerà P ...

Chiunque sia nato tra gli anni settanta e ottanta, di sicuro ricorderà i pomeriggi davanti alla tv a guardare Bim Bum Bam, il famoso show per bambini. A condurlo, Marco Bellavia. Ospite del programma ...Marco Maddaloni e Romina Giamminelli hanno svelato il nome del loro terzo figlio. La gravidanza di Romina è agli sgoccioli e il nome scelto per il terzogenito è davvero inusuale. Il bebè si chiamerà P ...