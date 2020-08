Era Bosco Montenegro de ‘Il Segreto’: oggi irriconoscibile, a 34 anni capelli lunghi e barba incolta [FOTO] (Di venerdì 21 agosto 2020) In quel di Ponte Viejo, la drammatica storia ma al contempo ricca di passione tra Pepa e Tristan, ha lasciato spazio alle intrise storie di due giovani ragazzi. I telespettatori più fedeli della soap opera ‘Il Segreto’ ricorderanno indubbiamente i gemelli nati dall’amore dei protagonisti; inconsapevolmente divisi fin dalla nascita. Il loro venire al mondo ha significato purtroppo la scomparsa definitiva dell’allevatrice Pepa; considerata dal pubblico come una delle morti più misteriose di tutta la serie televisiva. Tra infanzie difficili e lontananze forzate, Aurora e Bosco si incontrano per la prima volta da adulti, scoprendo così di esser fratelli gemelli. Ma come spesso succede nelle vite dei personaggi di Puente Viejo, le difficoltà sono sempre dietro l’angolo e difatti il loro epilogo è stato tutto ... Leggi su velvetgossip

Era Bosco Montenegro de 'Il Segreto': oggi irriconoscibile, a 34 anni capelli lunghi e barba incolta [FOTO]

