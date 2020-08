Entusiasmo in casa Savoia, Scalzone: “L’obiettivo è salire di categoria” (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAl termine della seduta di allenamento pomeridiana a parlare attraverso i canali ufficiali del club è stato l’attaccante Angelo Scalzone: “Sicuramente non è stato facile ritornare in campo dopo tanto tempo. Ora l’importante è lavorare duramente in questo periodo per farci trovare in forma per l’inizio del campionato”. “E’ sbagliato parlare del mio partner di attacco, perché nessuno ha il posto assicurato. La società sta lavorando per allestire una rosa di livello importante e noi sappiamo qual è il nostro obiettivo finale. Chiunque giocherà farà bene. Vogliamo migliorare ciò che abbiamo fatto l’anno scorso. L’importante è mettersi a disposizione del mister indipendentemente dal ruolo. Su Kyeremateng non posso esprimermi ... Leggi su anteprima24

Partiamo dall'addio alla Lega. Quali sono i motivi? 'E' una pagina chiusa. Un campo divenuto impraticabile. Avevo aderito con entusiasmo. Avevo aderito da popolare, liberale, cattolico, moderato, uomo ...

Basket: Calendario 2020-2021, Gandini "Si riparte con entusiasmo"

Il primo turno domenica 27 settembre: spicca la sfida Venezia-Brindisi BOLOGNA (ITALPRESS) - La Lega Basket Serie A ha reso noto ufficialmente il calendario completo della regular season della LBA Ser ...

