Emma Marrone innamoratissima: lui chi è? Non è italiano (Di venerdì 21 agosto 2020) Questo articolo Emma Marrone innamoratissima: lui chi è? Non è italiano . La storia d’amore tra Emma Marrone e Nikolai Danielesen continua ad andare avanti. Ma come vanno le cose tra la cantante e la sua dolce metà? Emma Marrone è tornata a far parlare di sé. Stavolta il motivo non è una sua nuova canzone, una sua esibizione o un suo post particolare sui social network, … Leggi su youmovies

SkyTG24 : Emma Marrone uscirà con un nuovo singolo il 28 agosto, svelati gli autori - fanpage : Emma Marrone annuncia #Latina, il nuovo singolo scritto per lei da Calcutta, Dardust e Petrella - Tg3web : La cantante Elodie vittima dell'odio sul web, per aver criticato Salvini, rompe il silenzio e pubblica alcuni degli… - zazoomblog : Emma Marrone in barca a Positano: bacio e prime foto insieme a Nikolai Danielsen - #Marrone #barca #Positano: #bacio - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: -