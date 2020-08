Emma Marrone, estate in love per la cantante! (Di venerdì 21 agosto 2020) estate in love per Emma Marrone che pare abbia trovato la persona che le fa battere il cuore! Dopo più di una delusione sentimentale nota al pubblico, l’ex vincitrice d‘Amici sembra aver ritrovato la serenità insieme al modello Nikolai Danielsen che ha conosciuto lo scorso anno sempre durante la stagione estiva. Emma non ha ancora ufficializzato il rapporto ma gli avvistamenti dei due insieme sono stati continui e ripetuti e in molti sostengono che la cantante e Nikolai non siano solo amici. In barca con amici nei pressi di Positano la neo coppia si è lasciata andare a baci e teneri abbracci e non ha esitato a nascondere l’attrazione scattata. Diva e Donna ha pubblicato i primi scatti della coppia che per il momento non tenta neanche di nascondersi dai paparazzi ... Leggi su quotidianpost

SkyTG24 : Emma Marrone uscirà con un nuovo singolo il 28 agosto, svelati gli autori - fanpage : Emma Marrone annuncia #Latina, il nuovo singolo scritto per lei da Calcutta, Dardust e Petrella - Tg3web : La cantante Elodie vittima dell'odio sul web, per aver criticato Salvini, rompe il silenzio e pubblica alcuni degli… - QuotidianPost : Emma Marrone, estate in love per la cantante! - Samuele_Pirotta : RT @SkyTG24: Emma Marrone uscirà con un nuovo singolo il 28 agosto, svelati gli autori -