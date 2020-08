Emma Marrone è ‘Latina’ il nuovo singolo (Di venerdì 21 agosto 2020) Uscirà il prossimo 28 agosto in rotazione radiofonica, negli store digitali ed in tutte le piattaforme di musica in streaming “Latina” il nuovo singolo di Emma Marrone, brano che arriva a poche settimane dalla partenza della nuova edizione di X-Factor dove l’artista sarà protagonista in veste di giudice. “Latina” il nuovo brano di Emma Marrone è disponibile in pre-save su (umusic.digital/latina), ed è stato scritto per l’artista da Dario Faini, Edoardo D’Erme e Davide Petrella con la produzione di DRD aka Dardust. Con queste parole Emma parla del suo nuovo singolo: “Ho ricevuto questa canzone LATINA il giorno del mio compleanno su ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

SkyTG24 : Emma Marrone uscirà con un nuovo singolo il 28 agosto, svelati gli autori - fanpage : Emma Marrone annuncia #Latina, il nuovo singolo scritto per lei da Calcutta, Dardust e Petrella - Tg3web : La cantante Elodie vittima dell'odio sul web, per aver criticato Salvini, rompe il silenzio e pubblica alcuni degli… - Jennifer_real96 : Emma Marrone non capisce una mazza di che vuol dire essere adottati. - periodicodaily : Emma Marrone è 'Latina' il nuovo singolo ~ Spettacolo Periodico Daily #emma #emmamarrone #latina -