Emery tifa Siviglia: «Portate in alto la Liga ancora una volta» – FOTO (Di venerdì 21 agosto 2020) Unai Emery ha pubblicato un tweet sul proprio profilo in cui supporta il Siviglia in vista della finale di Europa League contro l’Inter Unai Emery, attuale tecnico del Villarreal, ha pubblicato un messaggio di incoraggiamento al Siviglia sul proprio profilo Twitter. Il club spagnolo, sua ex squadra, affronterà questa sera l’Inter in finale di Europa League. Ecco le sue parole: «Vamos Siviglia! ancora una volta rappresenti al livello più alto la Liga, dimostrando che senti come nessun’altra competizione l’Europa League». Vamos @SevillaFC! Una vez más representando desde lo más alto a la @LaLiga y demostrando que siente como nadie la ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Emery tifa Unai Emery tifa Siviglia: "Forza ragazzi, portate in alto la Liga" TUTTO mercato WEB