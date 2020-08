Emergenza Covid-19 a Bari, sono 18 i pazienti positivi ricoverati, quattro sono in rianimazione. Età media intorno ai 50 anni (Di venerdì 21 agosto 2020) Il numero dei contagi inizia a preoccupare non poco in Puglia. Ieri sono state venti le persone risultate positive al tampone. Numeri in calo rispetto al giorno precedente ma sempre preoccupanti. Il professor Silvio Tafuri, responsabile della Control Room del Policlinico a Bari, ha voluto rendere nota la situazione ricoveri da Covid-19 a Bari. Al momento sono 18 i pazienti positivi ricoverati. quattro di loro sono ricoverati presso il reparto di rianimazione. Il Professore, inoltre, ha reso noto che uno dei quattro pazienti ricoverati in rianimazione si ... Leggi su baritalianews

fattoquotidiano : EMERGENZA COVID Impennata delle ultime 24 ore in Italia: mai così tanti casi dal 16 maggio - FratellidItalia : Il governo utilizza l'emergenza #Covid_19 per impedirci di andare al voto. Non lo consentiremo - pdnetwork : Il Tar ha respinto il ricorso dei gestori contro la chiusura delle discoteche per emergenza #Covid Prima viene la s… - MarcG_69 : RT @FratellidItalia: Il governo utilizza l'emergenza #Covid_19 per impedirci di andare al voto. Non lo consentiremo - GiancarloGarci6 : RT @FQLive: #ULTIMORA EMERGENZA COVID Aumentano i casi in Italia: +845 positivi nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza covid: 7 nuovi casi asintomatici in provincia di Ferrara Telestense Coronavirus, contagi in costante aumento: 845 i casi registrati nelle ultime 24 ore

Il virus continua a colpire, abbassa a 30 anni l'età media del suo bersaglio, e in un solo giorno i numeri dei contagi ripiombano nel periodo del lockdown. Sono 845 le nuove persone positive al Covid ...

A Cento nuova mostra dedicata al Guercino In Pinacoteca le opere trasferite per il sisma

In parete quadri del maestro e degli artisti della sua bottega Allestimento a cura di Cmv Servizi. Apertura in settembre Cento torna a mettere in mostra i suoi gioielli più preziosi, le opere del Guer ...

Il virus continua a colpire, abbassa a 30 anni l'età media del suo bersaglio, e in un solo giorno i numeri dei contagi ripiombano nel periodo del lockdown. Sono 845 le nuove persone positive al Covid ...In parete quadri del maestro e degli artisti della sua bottega Allestimento a cura di Cmv Servizi. Apertura in settembre Cento torna a mettere in mostra i suoi gioielli più preziosi, le opere del Guer ...