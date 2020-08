Elezioni Usa, Joe Biden: “Accetto candidatura. Usciremo uniti dalla stagione delle tenebre di Trump”. Covid, ambiente, razzismo: il discorso (Di venerdì 21 agosto 2020) “uniti supereremo questa stagione di tenebre in cui Donald Trump ha ammantato l’America troppo a lungo. Non possiamo dare altri quattro anni a questo presidente che non si assume responsabilità, scarica le colpe sugli altri, divide e semina odio. L’America è a un punto di svolta, questa è un’elezione in grado di cambiare le storia, sono in gioco l’anima del Paese, la moralità, la scienza e la democrazia”. Il discorso di Joe Biden, quello della vita dopo 33 anni di attesa, è un pesante affondo contro l’attuale inquilino della Casa Bianca. Accettata alla convention dem “con grande onore e umiltà” la nomination per sfidare Trump, il candidato democratico suggella quasi mezzo secolo di carriera politica iniziata ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Elezioni Usa, l’attacco di Obama: «Trump raderà al suolo la democrazia, va fermato» - ilriformista : Clima di fuoco negli Stati Uniti, durissimo il discorso di @BarackObama contro @realDonaldTrump - eziomauro : Mike Bloomberg: 'Perché mai dovremmo riassumere un presidente che passa più tempo a twittare che a … - angiuoniluigi : RT @Corriere: Biden il «sopravvissuto»: così è rinato dopo tragedie umane e cadute in politica - CuccioloWS : RT @nieddupierpaolo: Capito cos'è la democrazia ? @FedericoRampini : negli USA le elezioni le può spostare solo il Congresso. Qui un Riccia… -