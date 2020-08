Elezioni Usa, Biden accetta la nomination. "Chiuderemo stagione delle tenebre" (Di venerdì 21 agosto 2020) "Uniti supereremo questa stagione di tenebre in cui Donald Trump ha ammantato l'America troppo a lungo. Non possiamo dare altri quattro anni a questo presidente, che non si assume responsabilità, ... Leggi su quotidiano

Corriere : Elezioni Usa, l’attacco di Obama: «Trump raderà al suolo la democrazia, va fermato» - ilriformista : Clima di fuoco negli Stati Uniti, durissimo il discorso di @BarackObama contro @realDonaldTrump - repubblica : Kamala Harris, la 'pioniera' che entra nella storia: prima donna nera in un ticket presidenziale: 'Non esiste vacci… - Corriere : Biden il «sopravvissuto»: così è rinato dopo tragedie umane e cadute in politica - avvmacellaro : RT @nieddupierpaolo: Capito cos'è la democrazia ? @FedericoRampini : negli USA le elezioni le può spostare solo il Congresso. Qui un Riccia… -