Elezioni Usa 2020, il gran finale di Biden nella corsa alla Casa Bianca: «Supereremo questa stagione buia» (Di venerdì 21 agosto 2020) Il candidato democratico: «questa campagna ha riunito il partito e la nostra nazione». Trump attacca il voto postale: «Vogliono rubare le Elezioni» Leggi su corriere

Corriere : Elezioni Usa, l’attacco di Obama: «Trump raderà al suolo la democrazia, va fermato» - ilriformista : Clima di fuoco negli Stati Uniti, durissimo il discorso di @BarackObama contro @realDonaldTrump - eziomauro : Mike Bloomberg: 'Perché mai dovremmo riassumere un presidente che passa più tempo a twittare che a … - repubblica : Joe Biden: 'Accetto la nomination. Con Trump troppo odio, rilanceremo l'America come fece Roosevelt con il New Deal… - ottovanz : RT @vaticannews_it: Punta sull’unità del Paese il candidato dem per uscire da un’epoca che definisce buia. Gli #Usa, Paese più contagiato,… -