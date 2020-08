Elezioni Usa 2020, Biden chiude la convention: “Sarò alleato della luce, non delle tenebre” (Di venerdì 21 agosto 2020) Nella serata di chiusura della convention democratica, Joe Biden ha accettato la candidatura per la Casa Bianca. Lo ha fatto con il discorso più forte della sua campagna elettorale, senza sbavature, recitato in un’arena in gran parte vuota, vicino alla sua casa nel Delaware. Senza folla, giornalisti, politici, commentatori, sostenitori e il tradizionale ballon drop. Perché, prima di tutto, queste saranno le Elezioni della pandemia. Le Elezioni di un virus globale che ha ridotto la politica allo streaming e alla distanza. Ma per Biden, in lizza per l’occasione della vita, dovranno essere le Elezioni “per scegliere un diverso percorso e insieme prendere questa occasione per curare, ... Leggi su italiasera

Corriere : Elezioni Usa, l’attacco di Obama: «Trump raderà al suolo la democrazia, va fermato» - ilriformista : Clima di fuoco negli Stati Uniti, durissimo il discorso di @BarackObama contro @realDonaldTrump - eziomauro : Mike Bloomberg: 'Perché mai dovremmo riassumere un presidente che passa più tempo a twittare che a … - stressato010 : ?? .. sta cazziando Salvini? Mike Bloomberg: 'Perché mai dovremmo riassumere un presidente che passa più tempo a tw… - lilith975 : RT @nieddupierpaolo: Capito cos'è la democrazia ? @FedericoRampini : negli USA le elezioni le può spostare solo il Congresso. Qui un Riccia… -