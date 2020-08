Elezioni Regionali, Renzi: “I riformisti voteranno Italia Viva e non Pd” (Di venerdì 21 agosto 2020) Matteo Renzi ha criticato duramente la possibile alleanza 5 Stelle – Pd per le Regionali, rivendicando al contempo la paternità di questo governo nato per fermare la deriva sovranista. Mancano ormai poche ore alla chiusura dei termini per poter presentare le liste e le candidature per le prossime Elezioni Regionali. Ma nonostante questo, sembra che … L'articolo Elezioni Regionali, Renzi: “I riformisti voteranno Italia Viva e non Pd” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

LegaSalvini : #SALVINI SUL RINVIO DELLE ELEZIONI REGIONALI: 'ATTENTATO ALLA DEMOCRAZIA PER EVITARE SCONFITTA ANNUNCIATA' - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI E SUSANNA #CECCARDI OGGI A MARINA DI PISA - FidanzaCarlo : Stamattina al Tribunale di #Ascoli per presentare la lista di @FratellidItalia alle elezioni regionali delle… - stergydp : Elezioni regionali Marche, il Movimento Animalista dell'onorevole Brambilla sostiene Dai Prà - MarcoPaolella : RT @GiorgiaMeloni: Vogliono rimandare l’avvio dell’anno scolastico e le elezioni regionali. Glielo impediremo: non si dispensano diritti e… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Regionali Elezioni regionali in Veneto: nove nella corsa contro Zaia Il Mattino di Padova Elezioni regionali, stabilito l'ordine delle liste sulla scheda elettorale

AOSTA. Si è svolto questa mattina il sorteggio che stabilisce l'ordine di comparizione delle liste sulla scheda per le elezioni di rinnovo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, il 20 e 21 sette ...

Napoli, elezioni regionali 2020: presentazione delle liste Democratici e Progressisti

Democratici e Progressisti nasce dall'esigenza di recuperare uno spazio politico che stia a sinistra del Partito Democratico, ma che sappia avere con esso una interlocuzione fattiva ed autorevole'. Si ...

