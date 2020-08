Elezioni Regionali, alle 18 di oggi sono 16 le liste presentate (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – alle 18 di oggi sono già 16 le liste per le Elezioni Regionali presentate e depositate presso il Tribunale di Benevento. La prima lista ad essere ufficialmente presentata è stata quella del Partito Socialista Italiano. Di seguito le 16 liste secondo il loro ordine di presentazione: Partito socialista italiano Movimento 5 stelle Potere al Popolo Centro democratico Per Persone e Comunità Noi campani Europa Verde campania – Demos Più Campania in Europa Liberal Democratici Campania Popolare Moderati De luca presidente Campania Libera Terra Fratelli d’Italia Partito Democratico Fare democratico Italia Viva Ricordiamo che la presentazione delle ... Leggi su anteprima24

