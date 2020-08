Elezioni: la lista de L’altra Mugnano di Romina Imperatore (Di venerdì 21 agosto 2020) Mugnano. Presentata la lista L’Altra Mugnano della candidata sindaco Romina Imperatore. Questi i candidati al consiglio comunale: Imperatore Annalisa Ambrosini Salvatore Baiano Antonio Capasso Pasquale Centanni Annalisa Colurciello Serafino Di Stazio Angelina Franco Immacolata Gala Gennaro Giordano Luigi Imbimbo Mario Liccardo Roberta Lombardi Filomena Maglione Rosa Maglione Rosa Maione Nicola Mancini Enzo Marzocchi Alessandro Miraglia … L'articolo Elezioni: la lista de L’altra Mugnano di Romina Imperatore Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni lista Elezioni. Appello per Lecco svela la propria lista: “Inclusiva e senza influenze dei partiti” Lecco Notizie Regionali 2020, Senso civico ha più donne (27) che uomini (23) tra i candidati

BARI - Ventisette donne e 23 uomini nelle liste di «Senso Civico-Un Ulivo per la Puglia» per le regionali, a sostegno di Michele Emiliano, con una rappresentanza femminile più numerosa di quella masch ...

Elezioni regionali, sorteggiato l’ordine delle liste sulle schede elettorali

Aosta - Al primo posto sulle schede ci sarà il simbolo di Alliance Valdôtaine/Stella Alpina/Italia Viva. In fondo, invece, Vallée d'Aoste Unie. Sarà la lista Alliance Valdôtaine/Stella Alpina/Italia V ...

