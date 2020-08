Elezioni in Toscana: terremoto in Forza Italia, Mugnai presenta le liste e si dimette. Tutti i nomi (Di venerdì 21 agosto 2020) Ha presentato le liste di Forza Italia per le Elezioni regionali e comunali in Toscana, Stefano Mugnai. E immediatamente dopo si è dimesso da coordinatore regionale. Motivo? Non è stato d'accordo sull'imposizione dall'alto (Arcore?) di Marco Stella capolista a Firenze. Mugnai avrebbe voluto Jacopo Cellai Leggi su firenzepost

