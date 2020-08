Ecco perché Pd e M5S sfrutteranno il Covid per rinviare le regionali (e quindi il cappotto) (Di venerdì 21 agosto 2020) C’è da eleggere il successore di Mattarella, quindi è meglio evitare le elezioni regionali. In questo, l’aumento dei contagi non fa che portare acqua al mulino del governo, il quale non vede l’ora di sfruttare la scusa Covid per non far andare gli italiani alle urne: meglio rimandare piuttosto che rischiare brutte sorprese. È questo il grande non-detto che non trova spazio nei giornali ma che nella maggioranza trova terreno fertile. Anche nella formazione del governo giallorosso è successa la stessa cosa: si è fatta un’acrobazia politica incredibile perché era necessario scongiurare elezioni anticipate, per evitare che il Parlamento – nel gennaio 2022, quando si voterà per l’elezione del capo dello Stato – fosse a maggioranza ... Leggi su ilparagone

