Ecco come Conte ha aperto a Huawei. Il documento segreto della resa al 5g cinese (Di venerdì 21 agosto 2020) È stata presa una decisione importante, ufficializzata il 7 agosto e che però non è stata volutamente resa nota. La norma in questione è quella firmata da Giuseppe Conte e da Stefano Patuanelli, con la quale la compagnia di telefonia mobile Tim è autorizzata a utilizzare le reti sensibili del 5g della tecnologia Huawei con delle prescrizioni. Il testo che riporta il parere del comitato del golden power, a differenza di altre decisioni prese in Consiglio, non è reperibile, “nemmeno in Gazzetta ufficiale”, riferisce La Verità. Eppure “è già efficace dallo scorso 8 agosto”. È chiaro a tutti che questa decisione non limita i suoi effetti nell’ambito della questione specifica, ma si ... Leggi su ilparagone

borghi_claudio : Vi ricordate il prof GIACINTO DELLA CANANEA, scelto da Di Maio come 'SAGGIO' del M5S per esaminare la convergenza d… - MarvelNewsIT : Ecco la concept art per l'armatura Mark 50 di Iron Man. Phil Saunders ha detto: 'Non volevo che l'armatura scorre… - matteosalvinimi : Frascati (Roma), ecco come gli agenti di Polizia sono costretti a lavorare per contenere i clandestini positivi che… - DSovranista : RT @Peter_Italy: Ecco, NO ! Siamo pieni di gas e petrolio nell'Adriatico e nel Tirreno, potremmo essere indipendenti per 200 anni. Questo s… - Peter_Italy : Ecco, NO ! Siamo pieni di gas e petrolio nell'Adriatico e nel Tirreno, potremmo essere indipendenti per 200 anni. Q… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Super Ecobonus 110%, come ristrutturare casa a costo zero. Ecco come funziona Corriere della Sera Bari: ecco cosa ci riserverà l'84esima Fiera del Levante in programma dal 3 all'11 ottobre

BARI - L’84esima edizione della Campionaria Generale Internazionale - quella che tutti ricorderemo per il suo “Pronti.... Partenza…. Fiera” e per la programmazione che si terrà per la prima volta nel ...

Scuole verso la riapertura: banchi e mascherine, ecco tutti i nodi

Metà settembre. metà ottobre e fine ottobre. Sono le date previste per la fornitura alle scuole dei banchi monoposto. È quanto emerso dalla riunione tra il commissario straordinario Domenico Arcuri, l ...

BARI - L’84esima edizione della Campionaria Generale Internazionale - quella che tutti ricorderemo per il suo “Pronti.... Partenza…. Fiera” e per la programmazione che si terrà per la prima volta nel ...Metà settembre. metà ottobre e fine ottobre. Sono le date previste per la fornitura alle scuole dei banchi monoposto. È quanto emerso dalla riunione tra il commissario straordinario Domenico Arcuri, l ...