“È così che fanno?”. Gioele, il padre del bimbo tira fuori un video di quei momenti drammatici. E scoppia la polemica (Di venerdì 21 agosto 2020) Mettendo da parte le polemiche, i fatti sono che un uomo, magari con tutta la ‘fortuna’ del mondo, solo, sia riuscito a trovare quello che un intero battaglione, composto da droni e cani molecolari, non è riuscito a trovare in diversi giorni, settimane. Potremmo riassumere così la vicenda sul ritrovamento del piccolo Gioele e della mamma Viviana Parisi nelle campagne sicule. Le critiche, feroci, arrivano da tutte la parti. Ma quelle più accorate arrivano da un padre che cerca di colmare il vuoto di una vita che oramai non ha praticamente più senso. A cosa serve lamentarsi in questi casi? A nulla, se non a cercare un capro espiatorio, un qualcosa che canalizzi tutta la rabbia di una situazione davvero, e qui è il caso di dirlo più che mai, assurda. Daniele Mondello è amareggiato e su Facebook, ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : così che Viviana Parisi, l’ex carabiniere che ha trovato i resti di Gioele: «Non dormivo più pensando a lui» Corriere della Sera