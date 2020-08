Due volte al giorno per almeno un'ora: in Germania la passeggiata con Fido sarà stabilita per legge (Di venerdì 21 agosto 2020) La ministra competente: «Gli animali non sono dei peluche». Novità anche per mostre e allevamento. Leggi su media.tio.ch

Corriere : Germania, dal 2021 obbligo di portare fuori il cane almeno due volte al giorno - Corriere : Germania, dal 2021 obbligo di portare fuori il cane almeno due volte al giorno - riotta : Il giornalista Vladimir Kara-Murza denuncia di essere stato avvelenato per due volte, in tre anni, da sostanze toss… - assvia_ : RT @BTSonFIMI: ARMY, se volete potete inviarmi le ricevute dei vostri acquisti di DYNAMITE compilando il modulo (accessibile anche dal prof… - StefanoZukunft1 : RT @lucianocapone: Rispondo al ministro @AzzolinaLucia. La gara era destinata ad andare deserta, come avevo scritto. Proprio per questo mot… -