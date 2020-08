Dopo depilazione: ecco come fare per avere una pelle senza inestetismi (Di venerdì 21 agosto 2020) come fare per avere una pelle perfetta Dopo depilazione? Scopriamo insieme tutti i rimedi per salvaguardare la nostra pelle. Depilarsi, lo sappiamo, può diventare un vero e proprio incubo. Che si scelga la cera a caldo oppure il rasoio, c’è sempre il rischio di farsi male e lasciare brutti segni e cicatrici sulla pelle. Per … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

L'Epilazione o depilazione a Luce Pulsata, è una tecnica che trova largo impiego nella dermatologia e nell’estetica in generale, alla base di questa tecnologia c’è l’utilizzo di luce pulsata ad alta i ...

Depilazione estiva inguine e gambe: manuale d'istruzioni

9 regole utili per evitare gli effetti collaterali della ricrescita e migliorare l'esperienza della depilazione (per quanto possibile). Prendere nota, please D’estate diventa uno dei topic più ricerca ...

