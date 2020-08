Donna incinta dimessa, dopo due giorni muore col bambino (Di venerdì 21 agosto 2020) Donna incinta dimessa, sembrava tutto ok ma alla fine della storia una tragedia: lei e il piccolo che aveva in pancia non sono sopravvissuti. E ora è scattata la rabbia di tutti. Una Donna incinta è stata controllata dai medici dell’ospedale Annunziata di Cosenza. La ragazza, di anni 34, si era recata d’urgenza sul luogo … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

