Donald Trump: 168 attacchi presidenziali contro la comunità LGBT+ (Di venerdì 21 agosto 2020) Donald Trump pensa di essere il ‘Presidente statunitense più gay-friendly nella storia americana’. E tutto a causa del video per la campagna presidenziale promossa dal più grande gruppo conservatore LGBT+, i Log Cabin Republicans. Un video, quello prodotto dai conservatori LGBT+ che critica pesantemente il comportamento politico del candidato Democratico alla Casa Bianca, Joe Biden riguardo la questione LGBT+, affermando che: “Il Presidente Trump ha fatto di più per promuovere i diritti di gay e lesbiche in questi tre anni di presidenza rispetto a Joe Biden in oltre 40 anni di carriera a Washington”. Leggi anche >>> British Swimming e il Pride In Water I successi di The Donald contro ... Leggi su sanand

SkyTG24 : Usa 2020, Melania Trump: “Mio marito Donald vuole solo il bene dell’America” - Agenzia_Ansa : #Melania star, 'Donald vuole solo il bene dell'America' #Trump #Usa2020 #ANSA - Adnkronos : #MelaniaTrump: 'Il Paese ha bisogno di Donald' - castell32082033 : RT @alanfriedmanit: Nel 2016 la ex-modella e attuale moglie di Trump (che parla male l’inglese) ha copiato un discorso di Michelle Obama. S… - MeryQ12 : RT @RN_Inchieste: Coronavirus, #Trump punta tutto sulla terapia al #plasma. E' la '#sieroterapia' che in Italia è sempre stata sostenuta da… -

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump La notte di Melania: "Non attacco i rivali, l'America ha bisogno di Donald Trump" Rai News Melania Trump, first lady riluttante: dopo il discorso copiato del 2016 si prende la scena alla convention

Quattro anni fa a Cleveland fece scalpore per un discorso copiato, da Michelle Obama per di più. Stavolta Melania Trump ha cambiato da sola il tono della convention repubblicana di Charlotte. Fra i me ...

Trump vs Biden, chi investe di più in Facebook

Ecco chi ha speso di più in annunci Facebook (e su quali temi) tra i due candidati alla Casa Bianca Donald Trump e Joe Biden. Il report Axios Il tycoon non sta badando a spese su Facebook per assicura ...

Quattro anni fa a Cleveland fece scalpore per un discorso copiato, da Michelle Obama per di più. Stavolta Melania Trump ha cambiato da sola il tono della convention repubblicana di Charlotte. Fra i me ...Ecco chi ha speso di più in annunci Facebook (e su quali temi) tra i due candidati alla Casa Bianca Donald Trump e Joe Biden. Il report Axios Il tycoon non sta badando a spese su Facebook per assicura ...