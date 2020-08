Dj morta a Messina, i legali della famiglia: “Omicidio-suicidio comoda via d’uscita” (Di venerdì 21 agosto 2020) PALERMO – Gli avvocati Nicodemo Gentile e Antonio Cozza, legali della famiglia di Viviana Parisi, in una nota diffusa su Facebook denunciano “l’amarezza per le pesanti indiscrezioni che stanno emergendo circa la vita privata e lo stato di salute” della donna trovata morta l’8 agosto nei pressi dell’autostrada Messina-Palermo “che purtroppo- aggiungono- non puo’ piu’ difendersi”. Leggi su dire

'Lo cercavano così #GioeleMondello' Spunta un #Video delle ricerche, la rabbia del papà - Dj morta a Messina, ritrovati resti ossei nei pressi dell'A20: potrebbero appartenere al piccolo Gioele