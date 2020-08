Divorzio breve italiano e divorzio immediato marocchino (Di venerdì 21 agosto 2020) Comparazione tra La legge marocchinaIl divorzio breve italianoComparazione tra Torna su Partendo dall'analisi della sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova, sentenza 08 settembre 2017 n.2012, vedremo le caratteristiche del divorzio "marocchino" e del divorzio breve italiano. Il caso Due coniugi, entrambi di origine marocchina, lei nata in Italia lui in Marocco, decidono di presentare domanda di divorzio senza essersi prima separati. Assistiti dai legali1, decidono di invocare l'applicazione del Regolamento UE n. 1259/2010, art. 5 rubricato "scelta della legge applicabile dalle parti". Tale articolo prevede che i coniugi possano designare di comune accordo la ... Leggi su studiocataldi

