Dipendente muore di infarto: il corpo viene nascosto dagli ombrelli per non chiudere il supermercato (Di venerdì 21 agosto 2020) Brasile, corpo di un Dipendente coperto da ombrelloni per lasciare il supermercato aperto A guardare questa foto non si può non provare rabbia. O tristezza. Si tratta di un Dipendente di un supermercato stroncato da un infarto mentre stava lavorando. Il corpo dell’uomo, disteso a terra senza vita, è stato coperto da alcuni ombrelloni aperti lasciati sul pavimento. Tutto questo per evitare di chiudere il negozio. La triste vicenda è avvenuta venerdì scorso a Recife, in Brasile. L’uomo deceduto, Moisés Santos, era un Dipendente del supermercato, appartenente alla catena Carrefour. La notizia la riporta Globo.com. I clienti, indignati, hanno scattato alcune foto che poi sono ... Leggi su tpi

