Diletta Leotta e il tweet galeotto sui social con la rima: “Agosto…Ibra mio non ti conosco” (Di venerdì 21 agosto 2020) Diletta Leotta continua la sua estate di relax sempre in riva al mare. Oggi la nuova immagine pubblicata sul suo profilo Instagram con il commento "Agosto" con un fan che fa la rima "Ibra mio non ti conosco". In effetti dopo lo scoop di Chi. "Ibrahimovic e Diletta Leotta, la supercoppia dell'estate!" sono in tanti a chiedersi se ci sia qualcosa di vero o sono soltanto indiscrezioni. Al momento, l'attaccante del Milan e la conduttrice non hanno confermato o smentito, ma il settimanale ha svelato alcuni dettagli sulla loro frequentazione.caption id="attachment 1010223" align="alignnone" width="1518" Diletta Leotta Instagram/caption Diletta Leotta e il tweet galeotto sui social con la ... Leggi su itasportpress

Gazzetta_it : La Leotta (e non solo) si….. Diletta con il lato B: le dritte per glutei da urlo #fitness #gazzetta #gazzettaactive - ItaSportPress : Diletta Leotta e il tweet galeotto sui social con la rima: 'Agosto...Ibra mio non ti conosco' -… - MrEfis79 : RT @GnocchiGene: Diletta Leotta nega il flirt con Ibrahimovic:” Non c’è nessuna intimità tra noi. È impossibile stare soli con uno che va s… - lastagistaspa : Diletta Leotta classica amica stronza che nelle foto di gruppo si stira tutta per venire intera/in primo piano, cop… - HqCelebpics2k9 : Diletta Leotta – 2020 Sanremo Music Festival -