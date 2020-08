Di María: “Se vinciamo questo trofeo diventeremo parte della storia del club” (Di venerdì 21 agosto 2020) Ángel Di María si racconta sul sito UEFA a meno di due giorni dalla speciale finale di Champions League tra il suo Paris Saint Germain e il Bayern Monaco: “È un traguardo che il club cercava di raggiungere da anni: arrivare a una finale di Champions League. Penso che sia giunto il momento. Se vinciamo questo trofeo diventeremo parte della storia del club”. Sugli avversari: “Sono tosti, sono una squadra davvero ben organizzata e penso che questa sia la loro undicesima finale di Coppa dei Campioni. Non sarà affatto facile”. Foto: Sicom L'articolo Di María: “Se vinciamo questo trofeo diventeremo parte ... Leggi su alfredopedulla

