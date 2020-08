Demon's Souls per PS5 pensato inizialmente come gioco al lancio? (Di venerdì 21 agosto 2020) Non si placano i rumor attorno a Demon's Souls, titolo annunciato a giugno e in arrivo per PlayStation 5. Dopo essere stato classificato recentemente in Corea del Sud e in Giappone, un'ulteriore commento del giornalista Imran Khan svela il possibile retroscena del gioco.Secondo Khan, Demon's Souls sarebbe dovuto essere uno dei giochi disponibili al lancio di PlayStation 5: tuttavia in seguito ad alcuni problemi, primo fra tutti l'emergenza COIVD-19, lo studio di sviluppo Bluepoint Games non sarebbe stato in grado di proseguirne lo sviluppo.Ad ogni modo l'ex direttore di Game Informer non è in grado di dare dettagli più approfonditi, perciò non sappiamo se nel frattempo lo studio di sviluppo sia riuscito a tornare al pari con il lavoro e a programmare il ... Leggi su eurogamer

