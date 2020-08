De Luca riapre il Covid center Napoli Centro e annuncia che a fine mese valuterà se sarà necessario limitare la mobilità intraregionale. “Non possiamo essere colti di sorpresa” (Di venerdì 21 agosto 2020) “A fine agosto vedremo se chiedere o no al governo di ripristinare la limitazione della mobilità intraregionale. Lo decideremo tra 15 giorni con grande determinazione, salvo i casi di motivi di lavoro o di salute. Ci regoleremo anche sui contagi nel resto d’Italia”. E’ quanto ha detto, nel corso di una diretta Facebook, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. “Da lunedì – ha aggiunto il presidente della Regione – si riapre il Covid center Napoli Centro all’ospedale Loreto mare. Non possiamo essere colti di sorpresa, dobbiamo accogliere i pazienti sintomatici e bisogna avere i posti letto disponibili”. “Aiutateci: ... Leggi su lanotiziagiornale

