Daydreamer soap Turca: le anticipazioni di venerdì 21 Agosto (Di venerdì 21 agosto 2020) Cari lettori siamo pronti per le nuove anticipazioni di Daydreamer soap Turca che è diventata trend topic assoluta sui social, oggi ci concentreremo sulla puntata di venerdì 21 Agosto. Ci eravamo lasciati con Can che non vuole più saperne di Sanem, ma non ci riesce, dall’altra parte Sanem è triste per la fine della storia con il fotografo e scrive una lettera per il suo amato. Emre litiga con Aylin che gli porta in azienda la famosa cartellina rossa, minacciandolo che se non seguirà lei nella sua azienda rivelerà a Can della firma che sanciva appunto che lui e Aylin erano i soci dell’azienda. Leggi anche: Day Dreamer soap: le anticipazioni di giovedì 20 ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

EbruDoa80106265 : RT @MasterAb88: COMINCIA A VOLARE #Daydreamer, che cresce subito e realizza ieri, 18 agosto, oltre 2,2 milioni col 19,5%. E' la soap più vi… - Cinzy08_ : RT @Veronique__94: Trovo davvero ridicolo voler giustificare a tutti i costi il crollo di #daydreamer arrivando a mettere in mezzo tragedie… - AliBesbes3 : RT @MasterAb88: COMINCIA A VOLARE #Daydreamer, che cresce subito e realizza ieri, 18 agosto, oltre 2,2 milioni col 19,5%. E' la soap più vi… - cheTVfa : Le anticipazioni sui personaggi, gli appuntamenti e le storie… Ecco le trame della prossima settimana di… - Beatris12526656 : RT @MasterAb88: COMINCIA A VOLARE #Daydreamer, che cresce subito e realizza ieri, 18 agosto, oltre 2,2 milioni col 19,5%. E' la soap più vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer soap Daydreamer, Emre Divit è il vero Cattivo della Soap? Il Destino del fratello di Can ComingSoon.it Daydreamer, Demet e Can confessano: ‘Usciamo insieme’

Sanem e Can sono i due protagonisti indiscussi della soap opera turca che sta riscuotendo enorme successo in Italia, DayDreamer. Sul piccolo schermo sono una coppia perfetta e tengono incollati allo s ...

Daydreamer Anticipazioni Turche: la madre di Can contro Sanem

Scopriamo le Anticipazioni Turche di Daydreamer. Negli episodi in arrivo in Italia vedremo che Huma cercherà di separare Can e Sanem prima del Matrimonio. Indice Daydreamer Anticipazioni Turche: Can i ...

Sanem e Can sono i due protagonisti indiscussi della soap opera turca che sta riscuotendo enorme successo in Italia, DayDreamer. Sul piccolo schermo sono una coppia perfetta e tengono incollati allo s ...Scopriamo le Anticipazioni Turche di Daydreamer. Negli episodi in arrivo in Italia vedremo che Huma cercherà di separare Can e Sanem prima del Matrimonio. Indice Daydreamer Anticipazioni Turche: Can i ...