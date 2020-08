DayDreamer, Il paradiso delle signore, Un posto al sole: anticipazioni 21 agosto 2020 (Di venerdì 21 agosto 2020) anticipazioni e trame di DayDreamer, Il paradiso delle signore e Un posto al sole di oggi, 21 agosto 2020: Ludovica è incinta di Riccardo. La notizia lascia senza parole il giovane Guarnieri. Intanto Marta si sente in colpa con Vittorio per le continue bugie. Filippo è intenzionato a portare l’ex moglie Serena in giudizio, provando a ottenere la custodia della figlia Irene grazie alle prove scottanti contro Leonardo. DayDreamer: anticipazioni 21 agostoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

