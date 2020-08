DAYDREAMER, anticipazioni puntata di lunedì 24 agosto 2020 (Di venerdì 21 agosto 2020) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di lunedì 24 agosto 2020:Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Bela si innamora di Lucy e decide di…Dopo aver scoperto dell’accordo segreto tra Emre e Aylin, Sanem prende l’atto costitutivo della società con il chiaro intento di spifferare la verità a Can e cercare di riguadagnare terreno con lui. Nonostante questo, la Aydin mette sull’avviso Emre e lo minaccia, dandogli soltanto tre ore di tempo per essere sincero con Can; in caso contrario sarà lei ad andare da lui per informarlo dei suoi giochi di potere con Aylin. Tuttavia, Emre fa una nuova mossa: su consiglio di Aylin, il giovane si fa aiutare da Leyla per recuperare il documento, ovviamente ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni La trama di #lunedì #24agosto - infoitcultura : DayDreamer, Il paradiso delle signore, Un posto al sole: anticipazioni 21 agosto 2020 - periodicodaily : Daydreamer soap Turca: le anticipazioni di venerdì 21 Agosto ~ #daydreamer #21agosto #staseraintv - zazoomblog : DayDreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni lunedì 24 agosto: Sanem minaccia Emre - #DayDreamer #Sogno… - ek_serieturche : Anticipazioni DayDreamer (Erkenci Kus) 21 agosto: Sanem salva l’azienda vendendo il suo profumo a Fabbri, che si r… -

Ultime Notizie dalla rete : DAYDREAMER anticipazioni Una Vita, Daydreamer, Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 21 agosto 2020 ComingSoon.it Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer della puntata del 21 agosto 2020. In questo Episodio Fabbri diventa socio di Can ed Emre ma vuole in cambio una cosa che fa impazzire il be ...

Daydreamer, anticipazioni oggi 21 agosto

Trama e anticipazioni DayDreamer – Le Ali del Sogno, puntata di oggi 21 agosto:Enzo Fabri diventa socio della F.H. salvandola così dalla bancarotta. Ma in cambio vuole il profumo della bella Sanem. Da ...

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer della puntata del 21 agosto 2020. In questo Episodio Fabbri diventa socio di Can ed Emre ma vuole in cambio una cosa che fa impazzire il be ...Trama e anticipazioni DayDreamer – Le Ali del Sogno, puntata di oggi 21 agosto:Enzo Fabri diventa socio della F.H. salvandola così dalla bancarotta. Ma in cambio vuole il profumo della bella Sanem. Da ...