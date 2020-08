Daydreamer Anticipazioni dal 24 al 28 agosto 2020: Can perdona Sanem ma un nuovo nemico li minaccia... (Di venerdì 21 agosto 2020) Vediamo le Anticipazioni settimanali delle Trame di Daydreamer - Le ali del sogno per le puntate in onda dal 24 al 28 agosto 2020. Ecco il Riassunto di cosa succederà nella Soap con Can Yaman... Leggi su comingsoon

CapezzutoF : RT @LatinoCalogero: #daydreamer #canyaman #demetozdemir #mediaset Ecco cosa vedremo lunedì - PrincipessaDemo : RT @LatinoCalogero: #daydreamer #canyaman #demetozdemir #mediaset Ecco cosa vedremo lunedì - Luisann46067727 : RT @LatinoCalogero: #daydreamer #canyaman #demetozdemir #mediaset Ecco cosa vedremo lunedì - 1candemsi26 : RT @LatinoCalogero: #daydreamer #canyaman #demetozdemir #mediaset Ecco cosa vedremo lunedì - LatinoCalogero : #daydreamer #canyaman #demetozdemir #mediaset Ecco cosa vedremo lunedì -