Daniele Mondello indignato: “guardate come cercavano Gioele”, VIDEO (Di venerdì 21 agosto 2020) Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e padre di Gioele, attacca di nuovo la macchina dell’emergenza messa in campo per trovare il figlio di 4 anni. Daniele Mondello non riesce a darsi pace. Prima di tutto perché in pochi giorni ha perso tutto ciò che aveva di più caro nella vita, ma anche perché, a suo dire, le ricerche del figlio Gioele “sono state un fallimento”. Parole che aveva già detto ieri uscendo dalla Questura di Messina e prima di recarsi nella caserma Calipari nel giorno in cui ha riconosciuto gli indumenti indossati dal figlio Gioele e in particolare le scarpine azzurre che aveva comprato insieme alla moglie Viviana Parisi. E si era scagliato contro i soccorritori anche subito dopo che i resti di suo figlio erano stati ... Leggi su chenews

