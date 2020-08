Dan Scanlon, regista di Onward: “Racontare storie è la base della nostra civiltà” (Di venerdì 21 agosto 2020) Intervista video a Dan Scanlon, regista di Onward - Oltre la magia, nuovo film Disney Pixar ispirato alla sua storia familiare. Dal 19 agosto in sala. Due fratelli, un mondo magico, un regalo speciale: è arrivato finalmente in sala, il 19 agosto, Onward - Oltre la magia, film Disney Pixar diretto da Dan Scanlon. Ispirato alla sua biografia, Dan Scanlon, anche sceneggiatore, ha trasformato in immagini la perdita del padre, scomparso quando aveva un anno. Lo stesso è successo a Ian Lightfoot, elfo in un mondo in cui c'è la magia ma molti sembrano non crederci più. Suo fratello maggiore, Barley, è più fortunato: conserva qualche ricordo del genitore. Ed è letteralmente ossessionato da creature e incantesimi. Il giorno del suo sedicesimo ... Leggi su movieplayer

