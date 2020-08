Dalla Spagna, Thiago Silva saluta il PSG: il suo futuro è in Italia (Di venerdì 21 agosto 2020) Un'ultima gara per dirsi addio nel miglior modo possibile. Thiago Silva è ormai vicino all'addio al Paris Saint-Germain. A poco sembrano essere servite le sue dichiarazioni nei giorni scorsi, quando aveva lasciato intendere di voler proseguire con il club campione di Francia. La sua storia d'amore con i parigini, lunga otto stagioni, pare destinata a concludersi. Lo riporta Don Balon.ItaliaSempre secondo il portale spagnolo, il futuro del difensore brasiliano sembra essere già delineato. E a sorpresa sarebbe lontano dal Barcellona, dato in vantaggio sulle dirette concorrenti grazie al rapporto privilegiato con Neymar, grande amico dello stesso Thiago Silva. Attualmente il giocatore potrebbe accettare la corte della Fiorentina. Per il brasiliano la Serie A rappresenta un ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Dalla Spagna: Inter, contatti con il padre di Messi. E Koeman pensa anche a un Barcellona senza Leo Calciomercato.com Coronavirus nel Piceno, altri 2 positivi nelle ultime 24 ore

Oggi, 21 agosto, il Piceno conta 2 nuovi casi. L’allerta resta alta, specialmente alla luce del nuovo decreto che impone di indossare le mascherine anche all’aperto nei luoghi della movida a rischio a ...

Juan Carlos in fuga dalla Spagna, l'ex amante rivela: "Mi versò 65 milioni su un conto delle Bahamas"

"Voleva sposarmi e mi regalò 65 milioni di euro provenienti da un conto corrente saudita, versati su un conto delle Bahamas". Le rivelazioni sono di Corinne Larsen, amante di re Juan Carlos di Spagna ...

