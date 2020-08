Dalla Francia alla Grecia, l'Europa nella seconda ondata di coronavirus? In Croazia +174% di casi (Di venerdì 21 agosto 2020) Dalla Francia a Malta, Dalla Spagna alla Grecia, passando per Croazia, Slovenia, Ungheria: nelle ultime settimane il coronavirus è tornato prepotentemente a gonfiare i numeri giornalieri di nuovi ... Leggi su tgcom24.mediaset

sole24ore : Aumentano i contagi dall’estero, il governo pensa a test anche per chi rientra dalla Francia - Tg3web : Crescono ancora i contagi da covid in Italia: 845, il record dalla fine del lockdown. Va detto che si fanno più tam… - SalernoSal : Chi torna dalla Grecia deve farsi il tampone. Chi torna dalla Francia no... - adolar41744618 : @AzzurraBarbuto @adrianobusolin una massa di imbecilli che si fanno ricattare da unna colonia francese e quindi dalla Francia - SmorfiaDigitale : Dalla Francia alla Grecia, l'Europa nella seconda ondata di coronavirus? Ecco do... -

Matteo Berrettini in qualità di testa di serie n.6 gode di un bye al primo turno e affronterà al suo match d’esordio il vincente di un match tra due qualificati o lucky loser. L’unico altro italiano a ...

Crisi, Berlusconi: "Da governo ritardi e misure stataliste"

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria Silvio Berlusconi, pur specificando numerose volte di non avere intenzione di entrare nella maggioranza giallorossa, ha più volte offerto la sua leale collabor ...

