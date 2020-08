Dal Portogallo, salta Cavani al Benfica: richieste dell’uruguaiano troppo alte (Di venerdì 21 agosto 2020) Cavani al Benfica sembrava essere uno dei colpi dell’estate, ma l’affare sarebbe saltato Edinson Cavani, svincolatosi dal Psg, sembrava a un passo dal firmare con il Benfica. Ma, come riportato da A Bola, la trattativa tra l’uruguaiano e il club portoghese sarebbe saltata. I motivi della rottura sarebbero da ricondurre alle richieste troppo elevate dell’attaccante che avrebbe chiesto circa 10 milioni a stagione per tre anni. Cifre troppo alte per il Benfica che si sarebbe già fiondato su altri obiettivi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

marcoconterio : ?? Clamoroso dal Portogallo. Sarebbe saltato il trasferimento di #Cavani al #Benfica @TuttoMercatoWeb - CorkScrew12 : RT @PBPcalcio: E quindi alla fine dal #Portogallo comunicato che #Cavani al #Benfica potrebbe saltare...?? #ILCalciomercato - Maxquellorient1 : RT @PBPcalcio: E quindi alla fine dal #Portogallo comunicato che #Cavani al #Benfica potrebbe saltare...?? #ILCalciomercato - PBPcalcio : E quindi alla fine dal #Portogallo comunicato che #Cavani al #Benfica potrebbe saltare...?? #ILCalciomercato - ParisiKevinn : RT @marcoconterio: ?? Clamoroso dal Portogallo. Sarebbe saltato il trasferimento di #Cavani al #Benfica @TuttoMercatoWeb -